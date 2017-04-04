Абонплата за газ підвищить його вартість для 4,5 мільйонів українців - Мінсоцполітики

Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про виділення з тарифу на природний газ для кінцевих споживачів, у тому числі населення, окремої плати за доставку газу (абонплати) призведе до суттєвого підвищення його вартості для 4,5 мільйонів українців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову міністерства Андрія Реву.

Читайте такожНацкомісія призупинить введення абонплати за газ – офіційне рішення приймуть 10 квітня

"Для 4,5 мільйона споживачів, серед яких є люди з невисокими доходами, які використовують газ найменше – тільки для приготування їжі, вартість блакитного палива істотно зростає", – сказав міністр.

Також він пояснив, що, за даними за 2016 рік, в Україні налічується 13 мільйонів споживачів газу, які діляться на три категорії: ті, хто використовують газ комплексно – для приготування їжі, підігріву води та опалення (таких 7,4 мільйона чоловік), ті, хто використовують газ для підігріву їжі і води (1,1 мільйона чоловік), і ті, хто використовує газ виключно для приготування їжі (4,67 мільйона чоловік, або 35% населення).

За словами Реви, для тих споживачів, які використовують газ комплексно, плата в сумі зменшується, а для тих, хто використовує його для підігріву води та їжі, – залишається приблизно такою ж.

"Введення нового тарифу, який не передбачений ні законом про житлово-комунальні послуги, ні Бюджетним кодексом, тягне за собою додаткові витрати з бюджету. А це, в свою чергу, вимагає змін у держбюджет. В результаті ми опиняємося в ситуації, коли у нас відсутні можливості захистити людей з невисоким доходом, для яких зростання ціни буде істотним", – зазначив міністр, назвавши відповідне рішення НКРЕКП недостатньо виваженим і продуманим.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження "Нафтогазу України" Олексія Хабатюка, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень у рік.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЭКУ офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. У свою чергу Нацкомісія запропонувала Кабміну вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

В цей же день в Нацкомісії заявили, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів і поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.