Абонплата за газ підвищить його вартість для 4,5 мільйонів українців - Мінсоцполітики

14:19, 04 квітня 2017
Енергетика
685

Абонплата для споживачів з газовою плитою (без газового котла) і лічильником G 1,6, зросте в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в 5-8 разів.

Фото УНІАН

Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про виділення з тарифу на природний газ для кінцевих споживачів, у тому числі населення, окремої плати за доставку газу (абонплати) призведе до суттєвого підвищення його вартості для 4,5 мільйонів українців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову міністерства Андрія Реву.

Читайте такожНацкомісія призупинить введення абонплати за газ – офіційне рішення приймуть 10 квітня

"Для 4,5 мільйона споживачів, серед яких є люди з невисокими доходами, які використовують газ найменше – тільки для приготування їжі, вартість блакитного палива істотно зростає", – сказав міністр.

Також він пояснив, що, за даними за 2016 рік, в Україні налічується 13 мільйонів споживачів газу, які діляться на три категорії: ті, хто використовують газ комплексно – для приготування їжі, підігріву води та опалення (таких 7,4 мільйона чоловік), ті, хто використовують газ для підігріву їжі і води (1,1 мільйона чоловік), і ті, хто використовує газ виключно для приготування їжі (4,67 мільйона чоловік, або 35% населення).

За словами Реви, для тих споживачів, які використовують газ комплексно, плата в сумі зменшується, а для тих, хто використовує його для підігріву води та їжі, – залишається приблизно такою ж.

"Введення нового тарифу, який не передбачений ні законом про житлово-комунальні послуги, ні Бюджетним кодексом, тягне за собою додаткові витрати з бюджету. А це, в свою чергу, вимагає змін у держбюджет. В результаті ми опиняємося в ситуації, коли у нас відсутні можливості захистити людей з невисоким доходом, для яких зростання ціни буде істотним", – зазначив міністр, назвавши відповідне рішення НКРЕКП недостатньо виваженим і продуманим.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження "Нафтогазу України" Олексія Хабатюка, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень у рік.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЭКУ офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. У свою чергу Нацкомісія запропонувала Кабміну вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

В цей же день в Нацкомісії заявили, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів і поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Запровадження абонплати за газ
Теги: #Мінсоцполітики#абонплата за газ