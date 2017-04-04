Гройсман назвав граничну вартість газу для споживача

Кінцева вартість газу для споживачів, у тому числі населення, яка враховує ціну на газ як товару та вартість його доставки (абонплату), введену рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не повинна перевищувати діючу до 1 квітня 2017 року єдину ціну на газ у розмірі 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів.

Як передає прес-служба уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Читайте такожАбонплата за газ підвищить його вартість для 4,5 мільйона українців - Мінсоцполітики

"Зрозуміло, що є ціна газу і є ціна його транспортування. І те, й інше коштує певну суму грошей. Але у нас є гранична ціна на газ – 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів. Це ринкова ціна, - сказав він. - Якщо НКРЕКП робить поділ і вводить абонентську плату, при якій ціна газу (кінцеве сумарне значення вартості для споживача – УНІАН) зростає, це неприпустимо. Будь ласка, всередині цих 6 879 гривень відокремлюйте - скільки коштує транспортування, скільки коштує сам газ".

Гройсман привітав заяву Нацкомісії про зупинення дії рішення про виділення з тарифу абонплати за газ.

"Те, що рішення було призупинено, це адекватна реакція на наше звернення. В майбутньому треба прораховувати наслідки таких рішень", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення, тоді як до 1 квітня 2017 року діяла єдина ціна на газ - 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень у рік.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. У свою чергу Нацкомісія запропонувала Кабміну вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

В цей же день в Нацкомісії заявили, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.