Введення абонплати за газ відкладуть на три місяці

Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про виділення з тарифу на газ вартості його доставки (так званої "абонплати") буде припинено на наступні три місяці, і до початку опалювального сезону 2017-2018 років вартість газу для споживачів змінюватися не буде.

Читайте такожГройсман назвав граничну вартість газу для споживача

Про це під час брифінгу, присвяченого припинення даного рішення, повідомив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Він (період призупинення рішення – УНІАН) триватиме щонайменше три місяці. У понеділок це рішення буде остаточно сформульовано. І до опалювального періоду жодного ноу-хау для споживачів, ні єдиної навантаження не буде", - сказав він.

При цьому він додав, що це рішення робить тариф на газ прозорішим для споживача.

"У нашому випадку споживач отримує розуміння того, що він заплатив за газ, а що – за споживання", - додав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень на рік.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. У свою чергу Нацкомісія запропонувала Кабміну вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

В цей же день в Нацкомісії заявили, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.