Російська митниця підтвердила призупинення експорту зрідженого газу до України і низки країн

Російська Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ (ФСТЕК) з 1 квітня припинила декларування скрапленого газу в усіх напрямках. Про це російських постачальників ЗВГ повідомила митна служба, передає OilNews.

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«Для розміщення вантажу під митну процедуру експорту необхідно представити дозвіл ФСТЕК. Про порядок отримання дозволу та документі, необхідні для цього, дивіться Постанову 517 від 15.08.2005 р.», – йдеться в повідомленні митниці.

Для ведення експортної діяльності необхідно отримання дозволу виробника в ФСТЕК, але на даний момент ФСТЕК тільки формує пакет документів, необхідний для отримання дозволу на відвантаження кожної партії.

«Отримання ж самого дозволу може зайняти від двох до восьми тижнів», – розповіли виданню в російському офісі одного з найбільших світових трейдерів.

Виробники повідомляють, що відвантаження зупинилися не тільки в українському напрямку: «Система вимагає дозвіл ФСТЕК при відвантаженнях, як в Україну, так і в Польщі, і в Угорщину, тощо».

Ряд українських операторів повідомляють, що вони підготували документи для постачальника за аналогією з поставками ДП. Вони стосуються призначення цієї продукції і підтверджують, що вона не буде поставлятися військовим.

При цьому оператори відзначають, що з певними затримками, але вдається доставити ресурс, який вже пройшов митне оформлення.

Про обмеження на експорт російського ЗВГ в Україну стало відомо напередодні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Федеральна служба з технічного та експортного контролю Росії вже вибірково обмежувала постачання дизельного палива від російських НПЗ в Україну під приводом того, щоб дизпаливо не використовувалося українськими збройними силами.

У вересні 2016 року Росія також зупиняла відвантаження дизельного палива на адресу українських клієнтів. Постачання дизпалива припинялися як по трубопроводу, який проходить по території північних областей України і оператором якого є компанія «Прикарпатзахідтранс», так і залізницею.