УКРОП пропонує зобов'язати облгази їхнім коштом встановлювати побутовим споживачам індивідуальні лічильники

Народні депутати з «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» зареєстрували в парламенті законопроект про внесення змін до закону про забезпечення комерційного обліку природного газу (№ 6277-1). Йдеться про те, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території (облгази), зобов’язані встановлювати побутовим споживачам індивідуальні, а не загальнобудинкові лічильники палива.

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Про це 4 квітня під час брифінгу у Верховній Раді заявив голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», народний депутат Тарас Батенко.

«Ми хочемо передбачити в законі пункт, згідно з яким населення матиме право на встановлення індивідуальних лічильників за кошти облгазів, які вже закладені в тарифі, і, відповідно, платитиме за фактично спожитий газ», – підкреслив Тарас Батенко.

Нардеп наголосив, що громадяни не повинні переплачувати за газ, тим більше що це не відповідає ані якості самого блакитного палива, ані рівню послуг, які надають облгази.

Водночас в УКРОПі вимагають перезавантаження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та відставки її чинного голови Дмитра Вовка, який своєю діяльністю фактично обслуговує частину олігархів. З ініціативи НКРЕКП українці вже сплачують за електроенергію за завищеними тарифами через сумнівну формулу «Роттердам+». А нині комісія під керівництвом Дмитра Вовка хоче змусити громадян перераховувати свої кошти ще й на приватні рахунки облгазів шляхом запровадження абонентської плати за газ. У партії вимагають скасувати відповідну постанову регулятора.

У свою чергу народний депутат Ірина Констанкевич підкреслила, що у разі запровадження абонентської плати рахунки за спожитий газ стануть непідйомними для майже 80% громадян.

«Ми відстоюватимемо права людей і боротимемося проти таких визисків та антигуманістичної політики нашої влади», – заявила Ірина Констанкевич. В УКРОПі також зазначили, що перебування на посаді Дмитра Вовка суперечить чинному законодавству, згідно з яким НКРЕКП не може очолювати людина, яка пропрацювала у галузі менше п'яти років.