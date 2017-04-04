У "БПП" раптово захотіли ротації складу Нацкомісії через введення абонплати за газ

Сьогодні, 4 квітня, на брифінгу у Верховній Раді України народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Олександр Домбровський, в.о. голови парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, прокоментував недавнє рішення НКРЕ КП про встановлення тарифів на розподіл та транспортування природного газу та закликав колег-народних депутатів розпочати ротацію членів НКРЕ КП, згідно з чинним законодавством.

Як повідомляє прес-служба «БПП Солідарність», Олександр Домбровський зазначив щодо питання запровадження так званої «абонплати за газ»: “Переконаний, що не можна було приймати рішення в тій формі, в якій це було зроблено НКРЕ КП”.

Парламентар наголосив, що НКРЕКП не вперше впроваджує недопрацьовані рішення і нагадав про підвищення плати за нестандартні підключення до електричних мереж, яке було прийняте регулятором на початку року.

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“На жаль, мушу констатувати, що рішення НКРЕ КП про встановлення тарифів на розподіл та транспортування природного газу – вже не перше, яке не сприймається в українському суспільстві, і яке, на мій погляд, недостатньо професійно та фахово підготовлено. Місяць тому у нас були аналогічні дискусії відносно рішення НКРЕКП щодо підвищення вартості підключень до електричних мереж, яке так само було призупинене, і так само НКРЕКП нині працює над новим форматом розв’язання цієї проблеми. Я закликаю парламент та всі фракції розпочати офіційну процедуру ротації членів НКРЕ КП, відповідно до чинного законодавства і відповідно до Указу Президента України. Вважаю, що це один із ключових моментів, які сьогодні має виконати парламент України, адже новий Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» повинен дати новий зміст роботі комісії, і, відповідно, для цього – нових людей, які мають бути професійними та вміти вести діалог і з Урядом, і з суспільством, і з експертним середовищем”, – заявив Олександр Домбровський.

Зазначимо, раніше заступник голови фракції "БПП" Ірина Луценко заявляла, що абонплата знизить вартість газу для більшості українців.

Як повідомляв УНІАН, напередодні партія УКРОП висунула вимогу щодо зняття з посади голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка і зміни складу регулятора.

Дмитро Вовк, в свою чергу, заявив, що згідно з графіком ротації, який визначений законом про регуляторі і нещодавно був запущений в дію указом президента України, він буде звільнений у травні 2018 року.