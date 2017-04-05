Гройсман переконує, що не знав про введення абонплати за газ із 1 квітня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не знав про введення з 1 квітня абонплати на газ Національною комісією, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я, по-перше, не знав, що введуть з 1 квітня, але я знаю, що у них є такі плани, я не ставив ніяких проблем. Але в чому питання - коли вони це ввели, я про це дізнався зі ЗМІ", - заявив Гройсман.

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Під час оголошення новини, Гройсман квітня був з візитом у Житомирі.

"Я був у Житомирі зустрічався з людьми, одна жінка сказала мені, що впровадили абонплату і рахунок став більше. В Києві на прес-конференції мені ставити ті ж питання. Я пообіцяв провести розрахунки і, якщо там буде завищена ціна, відразу на це реагувати. Я це зробив. Мені принесли розрахунки і коли я побачив, що люди де-факто повинні платити більше, то сам цього не зрозумів. Я зателефонував Дмитру Володимировичу (Дмитро Вовк, голова НКРЭКУ, - ред.) і сказав йому, що те, що він зробив, це неправильно, мільйони громадян будуть платити більше. У нас відбулася з ним розмова, я кажу що вимагаю від нього, щоб вони засіли в комісії і ще раз ретельно розібралися і пояснили суспільству, що вони зробили", - заявив Гройсман.

На думку Гройсмана, сьогоднішнє рішення НКРЭКУ про скасування абонплати за газ є правильним.

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Щодо наступного опалювального сезону Гройсман зазначив: "Немає ніяких ризиків. Ми, в принципі,повністю будемо готові до початку опалювального сезону 2017-2018 років. Ми напрацювали серйозний досвід за цей рік щодо підготовки і модернізації інфраструктури".

На питання про те, чи скасує НКРЄ абонплату за газ, Володимр Гройсман відповів: "Я думаю, що ми доб’ємося цього рішення і комісія його перегляне. Логіка не в тому, щоб відмінити транспорт, а в тому формування ціни було публічним, і сума не збільшилась".