Гройсман: підстав говорити про підвищення тарифів на газ немає

Володимир Гройсман заявив, що на його думку, зараз жодних підстав говорити про підвищення тарифів на газ немає. Пор це прем’єр-міністр України повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Володимр Гройсман вважає, що наразі жодних підстав говорити про підвищення цін на тарифи немає.

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"Більше того, я наголошую на тому, що наше завдання сьогодні позбутися нашої енергетичної залежності і я вважаю, що це можна віднести до позитивних результатів нашої діяльності. Ми зупинили падіння добутку українського газу і відновили зростання добутку. Фактично ми маємо цього року добувати більше на 500 млн кубів, ніж це було минулому році", - сказав він.

Щодо призначення тарифів на газ Володимир Гройсман повідомив, що уряд встановив тільки граничну ціну на газ.

"Всі інше затверджує саме Нацкомісія. Треба віддати належне, що Нацкомісії розрахунки по тарифам приносять Теплокомуненерго. І якраз вони належать міським громадам. І тут потрібно, щоб на місцях були достатньо серйозні динамічні програми, модернізації житлово-комунального сектору і в тому числі і комунальні теплоенергетики. Ніхто сьогодні не може заперечувати, що треба встановлювати індивідуальні теплові пункти в містах, робити модернізацію виробництва тепла, вдосконалювати транспортування тепла", - розповів прем'єр.

"Якщо говорити про місцеві органи влади, то там де є нормальний мер, сьогодні можна сказати, що там нормальна система витрат і нормальна структура формування тарифу і вони працюють в тому числі на альтернативних джерелах", - зазначив Гройсман.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Володимира Гройсмана, кінцева вартість газу для споживачів, у тому числі населення, яка враховує ціну на газ як товару та вартість його доставки (абонплату), введену рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не повинна перевищувати діючу до 1 квітня 2017 року єдину ціну на газ у розмірі 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів.