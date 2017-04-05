Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США

Світові ціни на нафту зростають у середу, досягаючи максимальних позначок з 8 березня на даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

Читайте такожОПЕК готується до продовження нафтової угоди про скорочення видобутку

Станом на 06:58 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,54% - до 54,46 долара за барель, що є максимальною позначкою з 8 березня. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,65%, до 51,36 долара за барель, що також є максимумом з 8 березня.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США зменшилися на 1,8 мільйона барелів. Опитані агентством Reuters аналітики очікували слабшого зниження показника - на 435 тисяч барелів.

Трейдери також чекають статистики від міненерго США з комерційних запасів нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 31 березня, яка буде опублікована пізніше в середу. На думку опитаних агентством експертів, індикатор знизився на 0,53 мільйона барелів, або на 0,09%, до 533,47 мільйона барелів.

Аналітики вважають, що трейдерам потрібно буде звернути увагу на дані щодо запасів нафтопродуктів. "Необхідно пильно стежити за (даними статистики по - ред.) запасів нафтопродуктів, тому що вони (запаси - ред.) сильно впали за останні тижні", - цитує агентство аналітика Commerzbank Карстена Фріча (Carsten Fritsch).