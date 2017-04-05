Відповідь Кабміну на абонплату на газ: звернення в Антимонопольний комітет і аудит вирішення НКРЕКП

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у середу за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова доручив підготувати звернення до Антимонопольного комітету для аналізу ринку розподілу газу.

"Я хочу звернути увагу. На мій погляд, потрібно дати доручення Антимонопольному комітету для аналізу монопольного становища на ринку "газ-збутів" імені Фірташа-Льовочкіна", - запропонував Він.

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У свою чергу, Гройсман погодився підготувати відповідне доручення.

"Давайте ми зробимо два доручення - звернення до Антимонопольного комітету та доручення створити групу (з аналізу рішення НКРЕКП про введення абонплати за газ для населення - УНІАН) з Міністерством економіки. Залучимо депутатів, профільний комітет, попрацюємо і з'ясуємо, яка ситуація, і що ми можемо з цим зробити", - зазначив прем'єр.

При цьому голова уряду у відповідь на виступ на засіданні Кабміну лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка, який звинуватив уряд у потуранні при введенні НКРЕКП абонплати за газ в інтересах монополістів ринку, в черговий раз наголосив, що виступає за скасування рішення регулятора.

"Грабувати - це не про нас. По абонплаті - розрахунки НКРЭКУ необґрунтовані. Гранична єдина ціна на газ зламала багато злочинних схем", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень на рік.

Дане рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимир Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що введення абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 мільйонів українців. За його словами, у бюджеті не передбачені кошти для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якому говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.