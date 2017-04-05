"Центренерго" для економії вугілля зупиняє роботу Трипільської ТЕС

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» зупиняє роботу Трипільської ТЕС з метою нагромадження дефіцитного вугілля антрацитової групи для проходження літнього максимуму, повідомила прес-служба компанії на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

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«Нині Трипільська ТЕС забезпечує додаткову послугу енергоринку, а саме - розвантаження обладнання, що дає змогу максимально використати потужності атомної і гідрогенерації. Це, своєю чергою, також дає змогу заощаджувати та накопичувати вугілля антрацитової групи для проходження літнього максимуму», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що «Центренерго» продовжує працювати у штатному режимі згідно з правилами оптового ринку електроенергії, диспетчерським графіком навантажень і керується в роботі розпорядженням Кабміну від 15 лютого 2017 року «Про застосування тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії».

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про запровадження надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитової групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Питання доцільності запровадження надзвичайного стану в українській енергетиці виникло у зв'язку з ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії. Обсяг споживання вугілля в Україні на рік становить 24 млн тонн, з яких 9 млн тонн - це антрацит, який видобувається на території України, але на тій її частині, яка тимчасово не контролюється українською владою. Разом з тим, це критичний обсяг палива, без якого баланс енергосистеми може бути порушений. Замінити вугілля газом не є технічно можливим.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав почати режим економії палива, щоб не допустити ситуації, коли запаси вугілля опустяться до критично низьких рівнів.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт є найбільшим енергогенеруючим об'єктом на території Київської області.