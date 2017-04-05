Уряд пообіцяв МВФ кожні півроку коригувати ціни на газ українського видобутку

Уряд кожні півроку, починаючи з 1 квітня 2017 року, коригуватиме ціни на природний газ внутрішнього видобутку для того, щоб його вартість залишалася на паритетному рівні з ціною імпортного газу. Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства фінансів оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

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«Ми також кожні півроку коригуватимемо ціни на газ внутрішнього видобутку, починаючи з 1 квітня 2017 року, з тим, щоб його ціна залишалася паритетною порівняно з ціною імпортного газу», - зазначається в документі.

Також повідомляється, що уряд уже виконав одне зі своїх зобов'язань у сфері енергетичної політики, а саме – було прийнято постанову Кабміну про продовження спецзобов’язань для суб'єктів ринку газу, яка передбачає коригування тарифів на газ кожні півроку з урахуванням цін на імпортне «блакитне» паливо.

«Ми вже переглянули Положення про спецзобов’язання... яке передбачає тимчасовий механізм автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ та опалення на піврічний основі в тому випадку, якщо тарифи відрізнятимуться на 10% і більше від рівня повного покриття собівартості (на основі паритету з цінами імпорту)», - повідомляється в документі.

Згідно з повідомленням, такий механізм діятиме, поки тарифи на газ не буде повністю лібералізовано.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2017 року Кабмін продовжив до квітня 2018 року спеціальні зобов'язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та інших суб'єктів ринку природного газу з пільгового продажу блакитного палива.

Згідно з текстом постанови, з 1 квітня до 1 жовтня 2017 року «Нафтогаз» буде зобов'язаний продавати газ населенню за ціною 4 942 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ, тарифів на розподіл і транспортування, які підлягають обов'язковій сплаті згідно з договорами на надання послуги з розподілу та величини торговельної надбавки, максимальний рівень якої визначено як 2,5% від ціни на газ. Кінцева вартість газу, без урахування плати за його доставку, становить 6 079 грн за 1 тис. куб. м

У постанові також зазначається, що ціну на газ як товар на українському ринку може бути піднято до рівня імпортного паритету після 1 жовтня 2017 року, лише в тому випадку, якщо значення цього паритету буде більш ніж на 10% перевищувати діючу ціну на газ на внутрішньому ринку.

Меморандум із МВФ було опубліковано після того, як Рада директорів фонду ухвалила рішення про виділення Україні четвертого траншу в розмірі 1 млрд дол. Для отримання цих грошей уряд взяв на себе низку зобов'язань, які було викладено в тексті Меморандуму.