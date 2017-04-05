Придніпровську ТЕС призупинено для накопичення запасів вугілля
ТЕС змогла максимально економічно використовувати залишок вугілля, щоб працювати як можна довше і забезпечити теплом жителів лівобережної частини Дніпра до настання стійкої теплої погоди
Придніпровської ТЕС, яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, тимчасово зупинена для накопичення запасів вугілля, повідомила прес-служба холдингу.
"Через блокаду поставок вугілля з Донбасу сьогодні в 00:00 зупинена ДТЕК Придніпровська ТЕС. Станція змогла максимально економічно використовувати наявний залишок вугілля, щоб працювати як можна довше і забезпечити теплом жителів лівобережної частини Дніпра до настання стійкої теплої погоди", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що станом на 5 квітня на складі Придніпровської ТЕС залишається близько 30 тисяч тонн вугілля виключно як мінімально необхідний резервний запас палива. При цьому наголошується, що в разі виникнення позаштатної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України по команді диспетчера енергосистеми Придніпровська ТЕС зможе включитися в роботу.
Згідно з повідомленням, період вимушеного простою Придніпровської ТЕС енергетики використовують для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів на ТЕС.
"На жаль, постачання проектного вугілля з Донбасу зупинено внаслідок блокади. Купувати імпортне вугілля з ПАР, Австралії складно з логістичної точки зору, крім того, таке паливо можна придбати швидко. Період доставки – 2 місяці. Окреме питання – вартість палива. Пропозиції на імпортне вугілля відповідного вимогам якості зараз знаходиться в діапазоні 110-115 доларів/тонну з доставкою на станцію, – зазначив директор ДТЕК Придніпровської ТЕС Сергій Дегтяренко. – У той же час, для забезпечення готовності працювати в енергосистемі України ДТЕК вже законтрактував партію вугілля з ПАР".
Як повідомляв УНІАН, Україна з-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.
Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".
Довідка УНІАН. Придніпровська ТЕС розташована в межах м. Дніпро і забезпечує електричною енергією Дніпропетровську область, а також обласний центр – ще й теплової енергією. Станція введена в експлуатацію в грудні 1954 року. Її обладнання представлено 4 блоками, потужністю 150 МВт кожний, 3 блоками по 285 МВт і одним блоком потужністю 310 МВт. Встановлена потужність Придніпровської ТЕС – 1765 МВт, теплова – 845 Гкал/годину. Основне проектне паливо – це антрацитове вугілля марки АШ", резервне – мазут і газ.