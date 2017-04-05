Придніпровську ТЕС призупинено для накопичення запасів вугілля

Придніпровської ТЕС, яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, тимчасово зупинена для накопичення запасів вугілля, повідомила прес-служба холдингу.

"Через блокаду поставок вугілля з Донбасу сьогодні в 00:00 зупинена ДТЕК Придніпровська ТЕС. Станція змогла максимально економічно використовувати наявний залишок вугілля, щоб працювати як можна довше і забезпечити теплом жителів лівобережної частини Дніпра до настання стійкої теплої погоди", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що станом на 5 квітня на складі Придніпровської ТЕС залишається близько 30 тисяч тонн вугілля виключно як мінімально необхідний резервний запас палива. При цьому наголошується, що в разі виникнення позаштатної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України по команді диспетчера енергосистеми Придніпровська ТЕС зможе включитися в роботу.

Згідно з повідомленням, період вимушеного простою Придніпровської ТЕС енергетики використовують для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів на ТЕС.

"На жаль, постачання проектного вугілля з Донбасу зупинено внаслідок блокади. Купувати імпортне вугілля з ПАР, Австралії складно з логістичної точки зору, крім того, таке паливо можна придбати швидко. Період доставки – 2 місяці. Окреме питання – вартість палива. Пропозиції на імпортне вугілля відповідного вимогам якості зараз знаходиться в діапазоні 110-115 доларів/тонну з доставкою на станцію, – зазначив директор ДТЕК Придніпровської ТЕС Сергій Дегтяренко. – У той же час, для забезпечення готовності працювати в енергосистемі України ДТЕК вже законтрактував партію вугілля з ПАР".

Як повідомляв УНІАН, Україна з-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".

Довідка УНІАН. Придніпровська ТЕС розташована в межах м. Дніпро і забезпечує електричною енергією Дніпропетровську область, а також обласний центр – ще й теплової енергією. Станція введена в експлуатацію в грудні 1954 року. Її обладнання представлено 4 блоками, потужністю 150 МВт кожний, 3 блоками по 285 МВт і одним блоком потужністю 310 МВт. Встановлена потужність Придніпровської ТЕС – 1765 МВт, теплова – 845 Гкал/годину. Основне проектне паливо – це антрацитове вугілля марки АШ", резервне – мазут і газ.