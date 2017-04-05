Генпрокуратура та СБУ проводять обшуки в офісах "Укрнафти"

Представники Генеральної прокуратури і СБУ почали обшуки в офісах найбільшої у країні нафтовидобувної компанії «Укрнафта», в ході яких вимагали надати інформацію про проведення аукціонів з продажу нафти в 2013-2015 роках, тоді як значну частину цієї інформації компанія вже надавала іншим правоохоронним органам, що свідчить про неузгодженість і конкуренцію в їх роботі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «Укрнафти».

Читайте також"Укрнафта" з 1 квітня зупиняє видобуток нафти на родовищі у Львівській області

«Сьогодні Генпрокуратура вилучає документи, більша частина яких вже надавалася Національному антикорупційному бюро і прокуратурі міста Києва в рамках аналогічних кримінальних справ, що свідчить про неузгодженість роботи правоохоронних органів та дублювання функцій... Такі дії Генпрокуратури виглядають як невиправдана конкуренція між органами слідства», - зазначили в прес-службі.

Прес-служба уточнила, що 5 квітня представники Генпрокуратури за сприяння Служби безпеки України почали проводити слідчі дії в центральному офісі «Укрнафти» та в її регіональних підрозділах - у Бориславі, Прилуках, Полтаві та Охтирці.

«Обшуки проводяться на підставі постанов Печерського районного суду Києва від 29 березня 2017 року в рамках кримінального провадження, яке стосується проведення нафтових аукціонів у 2013-2015 роках», - повідомили в прес-службі, додавши, що це кримінальне провадження було зареєстровано ще наприкінці грудня 2016 року, проте з моменту початку досудового розслідування не проводилося жодних слідчих дій.

«Генпрокуратура жодного разу не зверталася до компанії навіть із запитом на надання інформації чи документів», - зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, результатом сьогоднішнього обшуку стане затримка у виплаті заробітних плат співробітникам.

«Укрнафта» відкрита до співпраці та сприяння, однак обшуки і постійні перевірки не сприяють продуктивній роботі підприємства... Співробітники компанії виконують приписи постанов Печерського суду і надають необхідні документи в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нинішній глава правління компанії «Укрнафта» – Марк Роллінс - був призначений у вересні 2015 року. За час перебування на посаді він стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків. Також він запропонував для порятунку компанії розробити та затвердити план досудової санації "Укрнафти", який все ще залишається не затвердженим акціонерами компанії.

Також у жовтні 2016 року Роллінс заявив, що «Укрнафта» з травня 2016 року перейшла на давальницьку переробку (співробітництво, за якого видобувна компанія переробляє нафту на НПЗ іншої компанії і отримує готові нафтопродукти, розплачуючись з компанією-власником заводу частиною цих нафтопродуктів) своєї нафти на Кременчуцькому НПЗ, оператором якого є компанія «Укртатнафта».

У 2017 році компанія зверталася до уряду з ініціативою дозволити експорт нафти, що видобувається, що дасть змогу збільшити кількість компаній-покупців (у тому числі і закордонних), а також поліпшить конкуренцію на аукціонах з продажу нафти.

Також раніше експерти заявляли про те, що в результаті діяльності правоохоронних органів постраждало одне з найбільших підприємств хімічної промисловості України – «Одеський припортовий завод», робота якого після численних обшуків була зупинена.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.