Литва приєдналася до позову Польщі проти розширення доступу "Газпрому" до OPAL

Литва приєдналася до судової скарги Польщі, спрямованої в загальний суд ЄС у справі газопроводу OPAL, повідомила радник міністра енергетики країни Аурелія Верницкайте.

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Раніше польське агентство РАР повідомило, що Литва та Латвія приєдналися до судової скарги Польщі у справі газопроводу OPAL, передає Прайм.

"Так, Литва приєдналася до судової скарги Польщі у справі OPAL. Що стосується Латвії, то нам нічого не відомо. Литва приєдналася", - сказала Верницкайте.

Раніше «Нафтогаз України» подав позов до Загального суду Європейського суду справедливості, у якому заявляє про необхідність скасувати рішення Єврокомісії про доступ російського газового монополіста «Газпрому» до газопроводу OPAL, яким газ надходить з «Північного потоку» на ринки Центральної Європи.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менше 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG.

За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL. На початку березня «Нафтогаз» звернувся в Загальний суд Європейського суду справедливості з запитом про долучення холдингу до позову польської компанії PGNiG.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, який побудований у 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу в рік.