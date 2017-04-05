Україна пообіцяла МВФ ввести абонплату за газ до кінця серпня – меморандум

Україна взяла на себе зобов'язання до кінця серпня 2017 року запровадити окремий тариф на розподіл газу (так звану «абонплату»), виходячи з показників потужності споживання «блакитного» палива. Про це йдеться в тексті Меморандуму уряду з Міжнародним валютним фондом, який опублікований на сайті Міністерства фінансів.

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«До кінця серпня 2017 року ми... застосуємо тариф на розподіл газу та опалення на основі потужності, що дасть змогу перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 року», - повідомляється в документі.

Також наголошується, що до кінця вересня 2017 року ці зміни (поділ єдиного тарифу на газ на дві складові: вартість газу як товару і плата за його доставку) будуть закріплені шляхом внесення змін до постанови Кабміну №758.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

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За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому у 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Таке рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що запровадження абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачено коштів для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться про те, що дія цієї постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має бути призупинена. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом дійти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня це рішення буде призупинено на 3 місяці.