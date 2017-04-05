В Україні зупиняться ще дві ТЕС

Державна компанія «Укренерго», оператор Об'єднаної енергосистеми країни (ОЕС), згідно з планом має намір зупинити Зміївської ТЕС 6 квітня, а також після закінчення опалювального сезону в регіоні - Криворізьку ТЕС, орієнтовно 11 квітня.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook в. о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук, коментуючи зупинку роботи Трипільської ТЕС з метою накопичення дефіцитного вугілля антрацитної групи для проходження літнього максимуму.

«Аналогічна ситуація має місце на Зміївській та Криворізької ТЕС, які також працюють на вугіллі антрацитової групи. Ці станції також технологічно готові до припинення генерації електроенергії. З 6 квітня планується зупинка Зміївської ТЕС, орієнтовно з 11 квітня (після завершення опалювального сезону в регіоні Криворізької ТЕС», - написав Ковальчук.

Він підкреслив, що Трипільська ТЕС була зупинена не в екстреному порядку за наказом диспетчера, а в робочому режимі відповідно до графіка навантажень енергосистеми.

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«Трипільська ТЕС вирішила припинити виробництво електроенергії внаслідок низьких запасів антрацитового вугілля на складах, і ситуація в енергосистемі дозволяє це зробити. Опалювальний сезон завершено, отже, станція може припинити генерацію без відчутних наслідків для споживачів регіону... Диспетчер «Укренерго», отримавши графік з нульовим навантаженням Трипільської ТЕС, дав стандартну команду на зупинку енергоблоків станції», - повідомив в. о. голови «Укренерго».

Ковальчук зазначив, що технологічна можливість зупинки «антрацитових» енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була розроблена «Укренерго» спільно з генеруючими компаніями і Міністерством енергетики та вугільної промисловості за дорученням віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона. «Ми ретельно прорахували всі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генеруючими компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, і зараз повністю готові до сценарію з «відключенням» блоків, що працюють на вугіллі антрацитної групи», - написав він.

Він повідомив, що Об'єднана енергосистема України працює в сталому режимі, а ситуація повністю контролюється. Пікові навантаження покриваються за рахунок генерації блоків ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, а також ГЕС і ГАЕС. «Запаси вугілля зростають і на сьогоднішній день становлять (разом з ТЕЦ) 1,406 млн тонн для марки Г і 499 тис. тонн антрациту», - зазначив Ковальчук.

При цьому він запевнив, що у разі виникнення нештатної ситуації в ОЕС України енергоблоки будуть оперативно включені в роботу.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» зупинила роботу Трипільської ТЕС з метою накопичення дефіцитного вугілля антрацитної групи для проходження літнього максимуму. У той же день енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС для накопичення запасів вугілля.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».