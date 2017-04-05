"Енергоатом" цього року розпочне будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує у 2017 році почати будівництво Комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів на Хмельницькій АЕС і продовжити будівництво такого ж комплексу на Запорізькій АЕС.

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Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на президента компанії Юрія Недашковського.

«У 2017 році «Енергоатом» планує продовжити роботу зі спорудження Комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (КПТРВ) на Запорізькій АЕС та розпочати будівництво КПТРВ на Хмельницькій АЕС, що дозволить скоротити обсяги накопичення радіоактивних відходів на майданчиках станцій», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабмін затвердив проекти Комплексів з переробки радіоактивних відходів, які будуть розташовані на Запорізькій та Хмельницькій АЕС.

Згідно з інформацією прес-служби «Енергоатома», вартість будівництва такого комплексу на Запорізькій АЕС становить 662,1 млн грн, а на Хмельницькій станції – 1,164 млрд грн. Введення в дослідну експлуатацію комплексу на ЗАЕС заплановано на цей рік, а на ХАЕС – на 2021 рік.

Дані комплекси будуть мати установки з вилучення радіоактивних відходів, установки зі сортування та дезактивації відповідних матеріалів, а також установки для вимірювання активності, пресуванню, фрагментації і спалювання.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.