Кабмін затвердив проекти комплексів з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій та Хмельницькій АЕС

Кабінет міністрів України затвердив проекти комплексів з переробки радіоактивних відходів, які будуть розташовані на Запорізькій та Хмельницькій АЕС, що входять до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Дане рішення було прийнято на черговому засіданні уряду.

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«На розгляд виноситься питання про затвердження проекту «Запорізька АЕС. Створення комплексу з переробки радіоактивних відходів», розробленого міністерством з метою вирішення питання щодо створення інфраструктури з переробки радіоактивних відходів. Прийняття цього проекту дозволить завершити будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС», - представила проект даного рішення перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп.

Також було прийнято рішення про створення аналогічного комплексу на території Хмельницької АЕС. Для будівництва обох комплексів, на вимогу Міністерства екології та природних ресурсів, буде додатково проведена екологічна експертиза даних проектів.

На цьому ж засіданні було затверджено проект будівництва відкритого розподільного пристрою напругою 750 кВ на Запорізькій АЕС для подальшого підключення до підстанції «Каховська».

Згідно з інформацією прес-служби «Енергоатома», вартість будівництва комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС становить 662,1 млн грн, а на Хмельницькій станції – 1,164 млрд грн. Введення в дослідну експлуатацію комплексу на ЗАЕС заплановано на цей рік, а на ХАЕС – на 2021 рік.

Дані комплекси будуть мати установки з вилучення радіоактивних відходів, установки для сортування і дезактивації відповідних матеріалів, а також установки для вимірювання активності, пресування, фрагментації і спалювання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року повідомлялося, що держкомпанія-оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» планує завершити будівництво і введення в експлуатацію ліній електропередач від Запорізької АЕС до підстанції «Каховська», самої підстанції, а також ліній від «Каховської» до розподільчих мереж загальною вартістю 200 млн євро в третьому кварталі 2017 року.

За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, даний проект дозволить видавати максимальну потужність Запорозької АЕС в енергосистему і буде сприяти зниженню споживання тепловою генерацією дефіцитного вугілля антрацитної групи на 2 млн тонн у рік.

За даними прес-служби «Енергоатома», 18 лютого 2017 року атомна генерація виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 млн кВт-ч.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.