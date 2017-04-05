Синхронізація української енергосистеми з системою ЄС значно збільшить експортні можливості країни – "Енергоатом"

Повна синхронізація української енергосистеми з європейською мережею системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E збільшить можливості України щодо експорту електроенергії в країни ЄС - до 4 ГВт електричної потужності.

Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», посилаючись на слова президента компанії Юрія Недашковського.

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«Подальша повна синхронізація об'єднаної енергосистеми України з європейською мережею системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E збільшить експортні можливості України в напрямку ЄС до 4000 МВт», - сказав Недашковський.

Також він зазначив, що проект «Енергоатома» з експорту електроенергії в Європу - «Енергетичний міст «Україна - ЄС», що передбачає відновлення працездатності повітряної лінії напругою 750 кВ «Хмельницька АЕС - Жешув», дозволить створити «енергетичне кільце» Жешув (Польща) - ХАЕС - Альбертірша (Угорщина).

«Таким чином буде забезпечена транзитна передача електричної потужності 1300 МВт між різними регіонами Європи - від Німеччини, Польщі через Україну до Угорщини, Румунії та країн балканського регіону», - додав він.

За інформацією голови «Енергоатома», за рахунок підключення другого енергоблоку Хмельницької АЕС до Бурштинського енергоострова (регіону Бурштинської ТЕС, який відключено від об'єднаної енергосистеми України), можливість експорту електричної потужності з України в країни Європи збільшиться до 1550 МВт з перспективою зростання до 2550 МВт.

Коментуючи питання ціни, за якою «Енергоатом» буде експортувати електроенергію, Недашковський зазначив, що вона значно вища, ніж тариф, за яким компанія постачає електроенергію на ринок України.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Недашковський заявив, що «Енергоатом» планує в 2019 році почати експортувати електроенергію, вироблену на другому блоці Хмельницької АЕС, в енергосистему країн ЄС, зокрема Польщі та Угорщини в рамках проекту «Енергетичний міст «Україна - ЄС». Почавши експорт в ЄС, «Енергоатом» зможе використовувати експортний механізм в якості застави для отримання кредиту від європейських банків для завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Для безпечної роботи ХАЕС компанія випереджаючими темпами побудує нові трансформатори на майданчику третього енергоблоку ХАЕС. Вартість реалізації проекту з експорту електроенергії – це 55 млн євро.

Наприкінці березня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг підвищила тариф на відпуск електричної енергії для наек «Енергоатом» з 1 квітня 2017 року на 3% - до 48 коп/кВт-год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.