Ціни на нафту встановилися вище $54 за барель

10:31, 06 квітня 2017
Енергетика
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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,37 відсотка до $54,16 за барель.

Ілюстрація REUTERS

Ціни на нафту трохи знизилися вранці в четвер на фоні зростання запасів у США, проте трейдери відзначили, що баланс на інших ринках починає відновлюватися.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,37 відсотка до $54,16 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,93 за барель, що на 0,43 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 31 березня, на 1,6 мільйона барелів до 535,54 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зниження на 0,4 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Видобуток нафти в США збільшився більш ніж на 9 відсотків з середини 2016 року до 9,2 мільйона барелів на добу, в результаті чого експорт сировини з країни зріс до рекордних 1,1 мільйона барелів на добу.

Левова частка поставок нафти з США припадає на Азію, де, за словами трейдерів, баланс починає поступово відновлюватися завдяки скороченню видобутку ОПЕК+.

Організація найбільших нафтоекспортерів ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в картель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу заради зниження надлишку на світовому ринку та підтримки цін на сировину.

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Теги: #США#нафта#ОПЕК#ціни