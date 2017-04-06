Саудівська Аравія подвоїла знижку на нафту - ЗМІ

Саудівська Аравія другий місяць поспіль знижує відпускні ціни на основні сорти нафти, повідомляє Росбалт з посиланням на прайс-лист державної нафтової компанії королівства Saudi Aramco.

"На ключовому для саудитів азіатському ринку знижки на нафту вирішено збільшити вдвічі. Самий продаваний саудівський сорт Arab Light, ціну якого Saudi Aramco вже знизила на 30 центів місяць тому, подешевшає ще на стільки ж", - йдеться в повідомленні.

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"Фізичний ринок дуже слабкий. Майже всі сорти доводиться продавати дешевше їх офіційних цін", - зазначило джерело Reuters в галузі. За словами іншого трейдера, який працює з Saudi Aramco, у саудитів виникли проблеми з продажами в Азії, куди в 2017 році вперше почала надходити сланцева нафту з США.

Травневі партії будуть продаватися в Азії з дисконтом в 45 центів до ціни бенчмарку Oman/Dubai, або майже на долар дешевше, ніж рік тому. Знижки на Extra Light і Super Light у травні зростуть на 35 і 20 центів відповідно. Порівняно з лютим ці надлегкі сорти будуть коштувати вже на 1,1 долара і 55 центів дешевше відповідно.

Для клієнтів у ЄС саудівська нафта подешевшає ще сильніше. У Західній Європі знижки, які склали 45-60 центів місяць тому, вирішено збільшити ще на 70 центів для Arab Extra Light, на 45 центів — для Arab Light і на 45-50 центів для важких марок.

Максимально вигідні умови будуть запропоновані покупцям в Середземномор'ї, де надлегка нафта подешевшає на 1,05 долара, а інші сорти - на 50-70 центів.

Нові знижки від Saudi Aramco не стали сюрпризом для ринку - зниження цін очікували більшість нафтотрейдерів, опитаних Reuters.

Спроба підняти ціни на нафту скороченням видобутку, затіяна саудити і ОПЕК, в кінцевому підсумку може вилитися в нову цінову війну: щоб зупинити втрату частки на ринку, їм доводиться знижувати ціни, пояснює голова британської консалтингової компанії Crystol Епегду Кароль Нахле.

Інший шлях - збільшити поставки на європейський ринок, який традиційно контролює Росія, зазначає, зі свого боку, аналітик консалтингової компанії Emirates NBD Едвард Белл. "Попит на нафту на європейському ринку зараз пристойно зростає. Так що Саудівської Аравії не завадить витіснити звідти трохи росіян барелів", - заявив експерт.