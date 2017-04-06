Рада відправила на повторне друге читання законопроект про створення ринку електроенергії

Верховна Рада України відправила на повторне друге читання законопроект «Про ринок електричної енергії», який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

За прийняття відповідного законопроекту №4493 у другому читанні проголосували лише 211 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Після чого 265 депутатів підтримали рішення направити документ в комітет на доопрацювання.

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«Даний законопроект впроваджує ринкові відносини між усіма учасниками ринку електроенергії. Починаючи від виробництва електроенергії і закінчуючи споживачем. Споживач отримує право суб'єкта ринку, тоді як зараз він може отримати тільки те, що йому надає один постачальник – обленерго, а ціна визначається непрозоро Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)», - сказав народний депутат, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Лев Підлісецький, доповідаючи по даному законопроекту.

Він зазначив, що даний законопроект зменшує повноваження НКРЕКП, залишаючи за комісією тільки сферу регулювання природних монополій (система передачі і розподілу електроенергії) «Все інше буде ринковим: ринкова ціна на електроенергію та на інші послуги», - зазначив Підлісецький.

При цьому, перед голосуванням було розглянуто близько 1000 поправок до законопроекту, однак ряд поправок, на яких наполягав профільний комітет, не були прийняті. Після чого Підлісецький запропонував парламенту направити законопроект на доопрацювання в комітет.

Як повідомляв УНІАН, прийняття закону «Про ринок електроенергії», є одним із обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакета, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який сьогодні визначає організацію даного ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

Також даний закон передбачає одночасне функціонування декількох ринків.

Ринок двосторонніх договорів - це ринок, на якому купується електроенергія за довгостроковими і двосторонніми контрактами. Ці договори безпосередньо укладають між собою виробники (генеруючі компанії) і споживачами електроенергії.

Ринок «на добу вперед» - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступна доба, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Внутрішньодобовий ринок - ринок на якому здійснюється торгівля електроенергією протягом доби, після укладення всіх контрактів на ринку «на добу вперед».

Балансуючий ринок - це ринок на якому оператором системи передачі електроенергії будуть докуповуватися відсутні обсяги електроенергії для збалансування рівня виробництва та імпорту з рівнем споживання. Даний ринок також передбачає застосування механізму для регулювання небалансів (невиконання заявленого режиму генерації компанією-виробником).

Ринок допоміжних послуг - ринок, на якому енергокомпанії зможуть надавати (продавати) для оператора системи передачі допоміжні послуги, для забезпечення стабільного енергопостачання, наприклад, для регулювання частоти струму.