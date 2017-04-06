В Україні дозволили здійснювати віртуальний реверс газу

Міністерство фінансів внесло зміни у вторинне законодавство про ринок природного газу, дозволивши суб'єктам ринку здійснювати операції віртуального реверсу газу в Україні. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз", посилаючись на наказ Мінфіну від 27 лютого 2017 року.

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"Міністерство фінансів України прийняло необхідні зміни до вторинного законодавства, що дозволяє реалізувати операції віртуального реверсу газу в Україну", - повідомили в прес-службі "Укртрансгазу".

За словами виконавчого директора компанії Сергія Макогона, цим наказом було створено законодавчі умови, які дозволять реалізувати на базі українських газосховищ митний склад для зберігання "блакитного" палива.

"Ці нововведення надають можливість європейським партнерам замовляти в "Укртрансгазі" послуги зі зберігання природного газу на період до трьох років", - додали в прес-службі.

Також у повідомленні наводяться слова, т. в. о. президента оператора ГТС Мирослава Химко, який зазначив, що зміни є черговим кроком для інтеграції української ГТС до загальноєвропейської системою.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар "Укртрансгазу" Максим Белявський, на сьогодні імпорт газу з країн Європи здійснюється шляхом реального реверсу ("блакитне" паливо фізично переміщується через кордони країн в Україну), тоді як прийняті зміни дозволять знизити транспортні витрати і купувати газ по віртуального реверсу, тобто без необхідності транспортувати паливо спочатку в країни ЄС, а потім назад в Україну.

Раніше повідомлялося, що в кінці жовтня 2016 року Україна надала французькій компанії Engie можливість зберігати газ в українських газових сховищах. Пізніше оператор ГТС уклав договори на транспортування і зберігання природного газу в газових сховищах ще з двома міжнародними гравцями - швейцарської торговельно-енергетичною компанією DufEnergy Trading SA і британської TrailStone LLP.

В середині січня 2017 року-комерційний директор "Нафтогазу" повідомив, що вже 4 компанії здійснюють прямий імпорт газу з ЄС в Україну.

У грудні 2016 року в Енергетичній митниці повідомили, що Україна повинна змінити своє законодавство для можливості заходу на внутрішній ринок газу європейських постачальників, оскільки компанія, яка імпортує природний газ в Україну і планує розмістити його в підземних сховищах для подальшої реалізації на внутрішньому ринку, не може зберігати "блакитне" паливо довше 30 днів, що створює перешкоду для повноцінної діяльності імпортера на українському ринку газу.