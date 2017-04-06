Україна збільшила імпорт нафти майже вдвічі

Україна в січні-березні 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 82 млн дол., що в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Основні поставки нафти (82%) були здійснені з Азербайджану – на суму 67,1 млн дол., Казахстану (13,9%) – 11,4 млн дол., Росії (2,6%) – 2,1 млн дол., з інших країн було поставлено сировини на 1,4 тис. дол.

Також Україна в січні-березні 2017 року імпортувала нафтопродуктів на 869,8 млн дол., що на 62,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 458,5 млн дол. (52,7% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії – 209,4 млн дол. (24%), з Греції – 56,6 млн дол. (частка 6,5%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 145 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, Україна в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила імпорт нафти та газового конденсату в грошовому вираженні на 58% – до 52 млн дол. Нафтопродуктів імпортували на 582 млн дол., що на 72% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.