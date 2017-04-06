Литва підключилася до боротьби України та Польщі з "Північним потоком-2"

16:40, 06 квітня 2017
Енергетика
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Литва вирішила підтримати польську сторону у судовій справі, в якій оскаржується запуск проекту Nord Stream-2.

Ілюстрація REUTERS

Литва підтримує позицію України і Польщі про недоцільність будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік", по якому "блакитне" паливо може транспортуватися з Росії в обхід України в країни ЄС. Як передає прес-служба уряду, про це заявив глава уряду Литви Саулюс Сквярняліс під час Українсько-Балтійського форуму глав урядів Литви, Латвії та України.

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"Литва готова підтримати позицію Польщі і України про недоцільність та політичне забарвлення проекту будівництва другої нитки газопроводу Nord Stream-2, який лобіює російський газовий монополіст "Газпром", і вітає намір України залишатися ключовим транзитером газу в Європу", - зазначив Сквярняліс.

За його словами, Литва прийняла рішення підтримати польську сторону у судовій справі, у якій оскаржується запуск проекту Nord Stream-2.

"Натомість ми також шукаємо нові шляхи для поставок скрапленого газу з Литви через наш термінал", - повідомив глава уряду Литви.

Також він відзначив важливість для України продовжувати реформи у секторі енергетики та підвищувати рівень конкуренції в галузі.

"Ми цінуємо ваш досвід і готові запропонувати допомогу, в тому числі у сфері синхронізації вашої енергосистеми з енергосистемою ЄС", - сказав він, додавши, що Україна повинна залишатися основним транзитним шляхом для російського газу в країни ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що, якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік-2", це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину – 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.

За оцінками голови Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

На початку листопада повідомлялося про те, що рада директорів "Газпрому" на своєму засіданні прийняв рішення про розірвання угоди акціонерів проекту "Північний потік-2". Також проти цього газопроводу висловилося антимонопольне відомство Польщі UOKiK, оскільки цей проект може призвести до обмеження конкуренції на ринку газу.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючої першою ниткою "Північного потоку".

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Теги: #Газпром#Литва#Північний потік-2