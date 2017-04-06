Рівненська облрада вимагає скасувати, а не просто відтермінувати абонплату на газ для населення

Депутати зібралися, щоб проголосувати за звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України стосовно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким запроваджується щомісячна абонплата за підключення до системи газопостачання. Ініціювали звернення три фракції в обласній раді: УКРОП, «Свобода» та «Батьківщина». Підтримали його 38 із 39 депутатів, присутніх у сесійній залі.

«Через рішення НКРЕКП людям, у яких немає лічильника, доведеться платити більше. Найвідчутнішою ця новація буде для мешканців сільської місцевості. Адже часто саме в селах газом користуються сезонно, переходячи взимку на дрова», –зазначив депутат Рівненської обласної ради від УКРОПу Леонід Назарчук.

Так, депутати облради вимагають скасувати грабіжницьке й необґрунтоване рішення НКРЕКП, яким запроваджується абонплата за підключення до системи газопостачання, звільнити членів Нацкомісії, причетних до його ухвалення, та провести відкритий конкурсний відбір на заміщення посад членів регулятора.

Крім того, облрада наполягає на скасуванні плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і на збільшенні зі 100 кВт/год до 250 кВт/год місячного обсягу споживання електроенергії для населення (зокрема й у сільській місцевості в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами), яка оплачується за найнижчим тарифом.

Також у зверненні депутати просять уряд і Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднити методики розрахунків і обґрунтування чинних тарифів на послуги газопостачання населенню, розглянути можливість зниження ціни на газ для споживачів.

Від Генеральної прокуратури та НАБУ депутати вимагають провести всебічне розслідування ймовірного ухвалення незаконного рішення посадовцями НКРЕКП.