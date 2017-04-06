Львівська міськрада вимагає від президента звільнити голову НКРЕКП через абонплату за газ

Депутати Львівської міської ради підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо скасування абонплати за підключення до системи газопостачання. Ухвалення документа ініціював голова фракції УКРОП у міській раді Ігор Телішевський. За звернення проголосували 49 депутатів.

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У документі, зокрема, зазначається, що НКРЕКП, мотивуючи своє рішення нібито необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення та стимулювати громадян економити газ, насправді вкотре подбала про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не лише електрикою, а й газом. «Дозволивши Рінату Ахметову заробити на вугільній формулі «Роттердам+», через яку українці переплатили близько 10 млрд грн за електроенергію, нині влада взялася примножувати статки арештованого у Відні Дмитра Фірташа. Саме він контролює більшість газорозподільних підприємств – облгазів. Їхня загальна виручка цього року завдяки запровадженню абонплати має зрости до 24,15 мільярда гривень», – йдеться у тексті.

«Найбільше обурює те, що ці «схеми» Нацкомісії – абсолютно безкарні та, імовірно, санкціоновані згори. Недарма ротацію її складу, призначеного указом глави держави, та заміну очільника – президентського ставленика Дмитра Вовка – всіляко затягують, порушуючи строки, відведені законодавством, та ігноруючи вимоги європейських партнерів», – зазначає укропівець Ігор Телішевський.

Депутати Львівської міської ради вважають такі дії НКРЕКП і влади шкідницькими. Вимагають скасувати відповідні постанови Нацкомісії, якими запроваджується абонентська плата за газ із 1 квітня, і наполягають на проведенні невідкладної ротації складу регулятора та звільненні Дмитра Вовка – голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.