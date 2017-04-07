Нафта дорожчає на тлі ракетного удару США по військовій базі в Сирії

Ціна на нафту марки Brent в п'ятницю вперше з 7 березня перевищила 56 доларів за барель на тлі запуску ракет США по військовій базі в Сирії, повідомляє Прайм.

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"Станом на 7:10 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,53% - до 55,73 долара за барель. При цьому раніше в ході торгів вартість вперше з 7 березня перевищила 56 доларів за барель, досягнувши 56,08 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,72% - до 52,58 долара за барель. Раніше в ході торгів вартість сягала 52,94 долара за барель вперше з 8 березня", - йдеться в повідомленні.

У ніч на п'ятницю президент США Дональд Трамп повідомив, що розпорядився завдати ракетного удару по аеродрому в Сирії, з якого авіація армії Асада завдала удару по мирним мешканцям з використанням хімічної зброї. У Пентагоні повідомили, що метою ракетного удару був аеродром Шайрат в провінції Хомс. Повідомляється, що удар завдано крилатими ракетами, що базуються на кораблях ВМС США. За даними Пентагону, загалом було випущено 59 ракет.

Нацкоаліція опозиційних і революційних сил Сирії (НКОРС) заявила у вівторок про більш ніж 100 жертв атаки із застосуванням хімзброї в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб і 400 поранених, в результаті атаки військової авіації режиму Асада.

Раніше повідомлялося, що авіація армії Асада завдала удару в районі околиці населеного пункту Хан-Шейхун в провінції Ідліб, в результаті чого загинуло понад 100 мирних жителів, серед яких було багато дітей. Розслідуванням інциденту вже зайнялися ООН та Організація по забороні хімічної зброї, однак поки вони не публікували жодних висновків щодо можливих винуватців події.