Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися на 14%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 29 березня по 5 квітня поточного року скоротилися на 14% – до 424 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 6,4% – до 1,402 мільйона тонн з 1,318 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень зросли на 0,8% – до 1,826 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.