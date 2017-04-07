Неприйняття закону "Про ринок електроенергії" ставить під загрозу наступний опалювальний період - Кістіон

Генеруючі компанії - оператори теплоелектростанцій, які використовують дефіцитний вугілля антрацитної групи, повинні якомога швидше укласти контракти на постачання антрациту в Україну, для того щоб встигнути завезти достатня кількість палива до початку опалювального періоду 2017-2018 років. Як повідомляє прес-служба уряду, про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час засідання Енергетичного штабу.

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"Я ще раз підкреслюю: для того, щоб встигнути завезти необхідну кількість антрациту до початку осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, генеруючі компанії мають починати укладання контрактів якомога швидше", - сказав він.

Кістіон також додав, що для того, щоб енергокомпанії змогли виконати контракти на постачання вугілля, необхідно прийняти закон "Про ринок електричної енергії".

"Однак без відповідного закону вони не зможуть виконати ці контракти. Неприйняття закону "Про ринок електроенергії" ставить під загрозу наступний опалювальний період", - зазначив віце-прем'єр.

Також він закликав Міністерство інфраструктури і Адміністрацію морських портів провести підготовку всієї необхідної інфраструктури (у тому числі портів) для транспортування імпортного палива.

"Звертаю увагу Мінінфраструктури та "Укравтодору" на необхідність привести в порядок дороги, які будуть використовуватися для доставки вугілля на Луганську ТЕС", - сказав Кістіон, додавши, що вугілля на цю станцію буде поставлятися з автомобільним, а не ж/д дорогами.

Як повідомляв УНІАН, після набрання чинності рішення РНБО від 15 березня 2017 року був повністю зупинений грузоооборот з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей. При цьому дефіцитний антрацит видобувається тільки на цій території та його ресурсів немає на підконтрольній території, що і обумовлює дефіцит цього виду палива.

6 квітня Верховна Рада україни не прийняла у другому читанні і відправила на повторне читання законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку.