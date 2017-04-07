"Енергоатом" приєднався до меморандуму про співпрацю в рамках системи Prozorro

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" приєдналася до меморандуму про співпрацю в рамках проекту електронних державних закупівель Prozorro, що спільно реалізується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна та громадською організацією Transparency International Україна з метою підвищення прозорості процедур продажу державної власності. Про це повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, меморандум передбачає, що в рамках пілотного проекту через електронну систему Prozorro.Продаж державні підприємства зможуть виставити на продаж своє майно, зокрема, непрофільні активи.

Коментуючи підписання меморандуму, Юрій Недашковський повідомив, що діяльність "Енергоатому" пов'язана не лише з закупівлею значних обсягів товарно-матеріальних цінностей, які компанія використовує для забезпечення поточної експлуатації енергоблоків АЕС та нового будівництва на об'єктах, крім цього компанія реалізує окремі види продукції і послуг, у тому числі і неліквідне майно.

"Для "Енергоатому" це досить невеликі кошти порівняно з основними видами діяльності. Але відповідні операції проходять сьогодні в непрозорому режимі і викликають багато критики на адресу компанії з боку зовнішніх організацій. Зокрема, ми отримували скарги щодо недостатньо обґрунтованої ціни, за якою реалізуються неліквідні матеріали. Хоча під час внутрішніх перевірок ми й не знаходили формальних порушень законодавства, але нам, звичайно, хотілося б, щоб відповідні процедури були повністю прозорими. Саме тому ми із задоволенням приєднуємося до проекту Prozorro.Продаж", - цитує Недашковського прес-служба.

Він повідомив, що "Енергоатом" щорічно реалізує металобрухту, відпрацьованих масел та інших неліквідів на кілька десятків мільйонів гривень.

"Якщо ми говоримо про реалізацію більш вагомих неліквідів, які ми відносимо до неефективним складських запасів, то це може бути електротехнічне і тепломеханічне обладнання або трубопровідна арматура, які втратили свою цінність, або із-за морального старіння, або через фізичну зношеність, і багато інших матеріалів і обладнання. Все це необхідно ефективно реалізовувати, але, не маючи прозорих процедур продажу, раніше ми уникали реалізації неефективних складських запасів, оскільки дуже важко визначити ціну, за якою їх можна продати. Думаю, що відпрацювавши за допомогою Prozorro.Продажу реалізацію незначних обсягів таких неліквідів, як металобрухт або відпрацьовані мастила, ми зможемо почати продаж наших неефективних складських запасів, загальна вартість яких становить понад 500 мільйонів гривень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 10 січня 2017 року склала 18,77 мільярда гривень. Мінекономрозвитку розраховує в 2017 році досягти економії в 50 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.