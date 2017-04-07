Компанія "Центренерго" зупинила Зміївську ТЕС

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» 6 квітня 2017 року, згідно з раніше озвученим планом, зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції (Харківська обл.). Про це агентству УНІАН повідомила прес-служба компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

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«Так - станція зупинилася згідно з графіком, який раніше було анонсовано», - відзначили у прес-службі.

Також у прес-службі підтвердили, що 11 квітня має зупинитися Криворізька ТЕС, яка входить до складу приватного енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2017 року компанія «Центренерго» зупинила роботу Трипільської ТЕС з метою накопичення дефіцитного вугілля антрацитної групи для проходження річного максимуму. Також ДТЕК тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС.

У цей самий день в.о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявив, що компанія «Укренерго» має намір 6 квітня зупинити Зміївську ТЕС, а 11 квітня - Криворізьку станцію.

Такі зупинки викликані тим, що Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року і рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообороту з непідконтрольними територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, - «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».

За даними Міненерговугілля, Зміївська ТЕС мала 52,6 тис. тонн запасів вугілля антрацитної групи і 23,7 тис. тонн - газової групи.