Експерт розкрив схему заробітку Ахметова на експорті електроенергії до Молдови

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова використовує схему, яка під прикриттям «Енергоатома» та «європейської» практики Роттердам+ дозволяє йому заробити на виробництві та експорті електроенергії.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив експерт в енергетичній сфері, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

За його словами ДТЕК спалює своє вугілля марки Г на своїх ТЕС. «Собівартість вугілля на «ДТЕК Павлоградвугілля» біля 800 грн. А тариф ТЕС 2 грн покриває ціну біля 2800 грн. Заробили перший раз на вугіллі, 2000 грн на тонні. Отже, зацікавлені самі собі поставити якомога більше свого вугілля, спалити його і продати свою е/е з ТЕС на ДП «Енергоринок» по тарифу 2 грн», - зазначає експерт.

Потім, додає Герус, інша компанія групи "ДТЕК Трейдінг" купує цю ж електроенергію для експорту по ціні 1,34 грн. «Ще раз - продали на «Енергоринок» по 2 грн., і тут же купили назад по 1,34 грн», - наголошує експерт.

Герус зазначає, що зараз у Молдову продають по 1,36 грн, маржі немає. «Але ж хочеться і тут заробити, то лобіюють, щоб всі «підтримали експортера», тобто, щоб ДП «Енергоринок» продавав із спеціальною знижкою, наприклад, по 1,1-1,2 грн», - додає він.

Також Герус зазначає, що розмови про те, що експорт для того, щоб видати профіцитну електроенергію від «Енергоатома», яка з’являється вночі та на вихідних, не відповідає дійсності. Свої слова він підкріплює графіками, на яких видно, що з початком експорту до Молдови виробіток «Енергоатома» не зріс, а навпаки знизився. А виробіток маневрених потужностей, зокрема теплової генерації навіть трохи зріс, хоча мав би знизитись, бо закінчився опалювальний період і вдень значне потепління.

«Ось така триходова схема, як під прикриттям «Енергоатома» та «європейської» практики Роттердам+, заробити ще й на експорті е/е. Електроенергії, отриманої з вугілля, якого у нас дефіцит-дефіцит, що майже віялові відключення, тому і Роттердам+. Але от у державних шахт львівсько-волинського басейну ДТЕК знизив закупівлю вугілля з 1 квітня на 33%» - резюмує експерт.

Нагадаємо, найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова з 1 квітня почав продавати електроенергію в Молдову.