У "Газпромі" вже обговорюють варіанти можливого програшу у справі про закупівлю газу - "Нафтогаз"

Остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» до російського газового монополіста «Газпром» за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України.

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Читайте такожУ "Нафтогазі" назвали ціну на газ без доставки для населення до жовтня

«Ми останнім часом отримуємо багато інформації від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього, і це все, що, на жаль, я можу сказати», - зазначив він, додавши, що обмежений у коментарях до прийняття остаточного рішення в суді.

Також глава «Нафтогазу» повідомив, що в «Газпромі» на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.

«Газпром» публічно обговорює це питання, і вони також (як і «Нафтогаз» - УНІАН) найближчим часом очікують рішення. Я спостерігаю в публічному домені певну зміну риторики в напрямку того, що можуть бути і варіанти програшу, і різні варіанти. Що це означає? Я не можу сказати, але повторюся – рівень нашого оптимізму потроху зростає», - додав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» позивається до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Обсяг взаємних претензій становить десятки мільярдів доларів.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання за газовим спором щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Раніше також повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.