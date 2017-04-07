Монетизацію субсидій при оплаті за газ треба проводити тільки на рівні кінцевого споживача – "Нафтогаз"

Монетизацію субсидій при оплаті за житлово-комунальні послуги, а саме вартості природного газу, слід проводити тільки на рівні кінцевого споживача.

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Таку думку в ефірі одного з національних телеканалів висловив голова правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нафтогаз» пропонує монетизацію субсидій на рівні споживача. Тобто людина, яка отримує субсидію, повинна мати доступ до цих грошей у грошовому вигляді, в тому випадку, якщо була економія (фактичне споживання газу нижче обсягу, що покривається субсидією – УНІАН). Монетизація на рівні виробника або будь-якої іншої компанії в цьому ланцюжку, на нашу думку, є недоцільною», - сказав він.

Також глава держхолдингу пояснив, що на сьогодні всі гроші, які йдуть в «Нафтогаз» через механізм субсидій, відразу ж перераховуються компанією до держбюджету.

«Всі гроші, які «Нафтогаз» отримує субсидію через споживачів, відразу спрямовуються до бюджету. Єдине місце, де ці гроші можна випускати з ланцюжка «споживач – постачальник – «Нафтогаз» - бюджет», - це споживач», - додав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Коболєв заявив, що монетизація субсидій дасть змогу запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.

20 березня поточного року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко повідомив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг.

В опублікованому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій у поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.