Ціни на нафту зростають через збільшення геополітичної напруженості у світі

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в понеділок на фоні збільшення геополітичної напруженості в світі, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,22% - до 55,36 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,34% - до 52,42 долара за барель, повідомляє Прайм.

У ніч на п'ятницю США завдали удар крилатими ракетами з кораблів по аеродрому в Сирії "Шайрат" в провінції Хомс. За даними Пентагону, всього було випущено 59 ракет. Ескалація конфлікту викликає побоювання інвесторів щодо поставок нафти в світі через географічне розташування Сирії.

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"Немає сумніву, що нафта дорожчає на фоні геополітичних побоювань", - наводить газета The Wall Street Journal думку економіста NAB Group Фіна Зібелла.

Стримали подорожчання нафти дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США. За підсумками тижня, що завершився 7 квітня, кількість бурових установок в країні зросла на 15 штук, або на 1,82%, до 893 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 396 штук, або на 89,39%.