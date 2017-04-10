Нацкомісія з тарифів сьогодні прийме офіційне рішення щодо абонплати за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні, 10 квітня, розгляне питання про призупинення дії рішення щодо введення абонентської плати на утримання газорозподільних мереж.

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Засідання комісії заплановано на 11:00, повідомляє прес-служба НКРЕКП.

"Рішення регулятора щодо запровадження тарифів на транспортування і розподіл природного газу буде припинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення", - заявили в відомстві.

Як раніше заявляв голова НКРЕКП Дмитро Вовк, рішення про виділення з тарифу на газ вартості його доставки (так званої "абонплати") буде припинено на три місяці, і до початку опалювального сезону 2017-2018 років вартість газу для споживачів змінюватися не буде.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою та розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

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За оцінками експертів, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. У свою чергу Нацкомісія запропонувала Кабміну вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

В цей же день в Нацкомісії заявили, що регулятор буде ініціювати зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати. 4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться, що дію цієї постанови НКРЕКП має бути призупинено. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом прийти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня дане рішення буде призупинено.