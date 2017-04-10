Запаси газу в українських сховищах становлять 8,3 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 по 8 квітня зросли на 1%, або на 82 млн куб. м, - до 8,307 млрд куб. м з 8,225 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, 8 квітня зі сховищ відібрано 9,49 млн куб. м газу, а закачано – 15,78 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.

13 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 млн куб. м на добу.