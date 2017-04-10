Данія хоче мати право заборонити будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Влада Данії пропонує внести поправки в законодавство, щоб мати за собою право заборонити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в зв'язку з деякими побоюваннями у сферах зовнішньої політики та безпеки. Про це заявив міністр енергетики та клімату Данії Ларс Крістіан Ліллехольт, повідомляє Reuters.

Читайте такожЄврокомісія підготувала нові пропозиції щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

«Ми хочемо мати можливість сказати так або ні з точки зору безпеки і зовнішньої політики», — сказав він, додавши, що в даний час єдино можливим вето на подібні проекти є можливі наслідки для екології.

Як пише RNS, раніше Мінприроди РФ направило контактним особам конвенції Еспо (конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище) в Данії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі, Естонії, Швеції та Фінляндії розроблену компанією Nord Stream 2 документацію з оцінки впливу будівництва газопроводу «Північний потік-2» на навколишнє середовище.