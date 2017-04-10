Нацкомісія скасувала введення абонплати за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію своєї постанови про введення абонплати за газ з 1 квітня 2017 року.

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Відповідне рішення було одноголосно підтримано членами комісії на позачерговому засіданні регулятора.

«Ми сьогодні повинні ухвалити рішення, яке було озвучене департаментом (регулювання в нафтогазовій сфері - УНІАН), для того, щоб скасувати (постанову - УНІАН), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для українців не було підвищень у результаті цього рішення», - сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Ми хочемо оголосити всім, що наше рішення ухвалювалося відповідно до законодавства, публічно. Якщо нам не вдалося з першого разу пояснити якісно це рішення, ми беремо тайм-аут для того, щоб провести консультації за участю громадськості, провести консультації з Кабміном, в тому, що перебуває в його компетенції, щоб покрити субсидіями. Поки що це рішення детально вивчатиметься і переглядатиметься», - додав Вовк.

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На уточнююче запитання народного депутата Олега Ляшка голова НКРЕКП підтвердив, що комісія скасовує своє рішення про введення абонплати за газ з 1 квітня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому у 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Таке рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що запровадження абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачено коштів для субсидування такого підвищення.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться про те, що дія цієї постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має бути призупинена. Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом дійти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня це рішення буде призупинено на 3 місяці.