Україна вже 500 днів не імпортує газ із Росії

Україна вже 500 днів не купує природний газ у російського газового монополіста «Газпрому». Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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«500 днів не імпортуємо газ з Росії», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 8 квітня було імпортовано 15,7 млн куб. м газу: 9,9 млн куб. м - зі Словаччини, 3,3 млн куб. м - з Угорщини і 2,4 млн куб. м - з Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м.