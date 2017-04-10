Кабмін оголосив конкурс на посаду ще одного члена спостережної ради "Нафтогазу"
До складу конкурсної комісії увійшли держсекретар Кабміну, держсекретар Мінекономрозвитку, директор Департаменту з питань ефективного управління держвласністю та директор юридичного департаменту Секретаріату Кабміну, а також перші заступники міністра енергетики, міністра фінансів та міністра юстиції.
Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії та доручив їй провести конкурс на посаду одного незалежного члена наглядової ради Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України". Про це йдеться в постанові Кабміну "Питання формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України", яке опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".
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"Оголосити конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради... Створити комісію для конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться в документі.
До складу конкурсної комісії увійшли державний секретар Кабміну, держсекретар Мінекономрозвитку, директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю та директор юридичного департаменту Секретаріату Кабміну, а також перші заступники міністра енергетики, міністра фінансів і міністра юстиції.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Статі Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.
У березні 2017 року Мінекономрозвитку внесло на розгляд Кабміну пропозицію про збільшення складу спостережної ради "Нафтогазу" з 5 (нинішній склад) до 7 осіб, при цьому пропонувалося, що 4 з них – будуть незалежними, тобто, буде обраний на відкритому конкурсі. В цьому конкурсі також можуть взяти участь топ-менеджери іноземних компаній.
29 березня Кабмін схвалив розширення спостережної ради "Нафтогазу". Також уряд залишив у силі результати відбору трьох незалежних членів наглядової ради, який було проведено в 2016 році.