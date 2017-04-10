"Енергоринок" хоче взяти кредит на 1 мільярд гривень

Державне підприємство "Енергоринок", оператор оптового ринку електроенергії України, має намір залучити поновлювану кредитну лінію на суму 1 мільярд гривень з метою надання авансових платежів виробникам електроенергії для придбання ними палива.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в електронній системі держзакупівель Prozorro.

Згідно з повідомленням, кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері – 16 квітня 2017 року.

Цільове призначення – відкриття кредитних ліній з метою надання авансових платежів виробникам електричної енергії для поповнення оборотних коштів генеруючими компаніями ТЕС та ТЕЦ для розрахунків за паливо.

Термін користування лінією – з квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Очікувана вартість – 36,507 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує функції оптового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії.