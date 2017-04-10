"Нафтогаз" підписав меморандум щодо можливої співпраці з двома європейськими операторами ГТС

НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи (ГТС) України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) - одними з найбільших та найдосвідченіших операторів ГТС в Євросоюзі, повідомляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

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"Меморандум підписали в присутності Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій М.А. Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії К. Календи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це добрий сигнал про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС для Європи. Ми переконані, що збережемо свої позиції на ринку транспортування газу. А та співпраця, яка сьогодні розвивається, дозволить використати міжнародний досвід і знання для трансформації українського оператора за європейськими стандартами.

"Інтерес у співробітництві висловили також інші європейські оператори, плануємо провести конкурс на кращу пропозицію співробітництва. Остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із Законом "Про ринок природного газу", прийматиме українська влада", - підкреслюється в заяві.