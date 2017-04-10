"Енергоатом" та його західні партнери зазнають постійних інформатак з боку контрольованих Росією ЗМІ – експерт

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", яка продовжує знижувати залежність від поставок російського ядерного палива на українські АЕС, та її західні партнери, які надають паливо, послуги і технології, які складають конкуренцію постачальникам з Росії, постійно зазнає інформаційних атак з боку контрольованих Росією ЗМІ.

Таку думку у виданні Brussels Express висловив голова експертної організації "Бізнес-ради "Україна-ЄС" Джеймс Вілсон.

"На сьогодні Україна – це єдина країна в світі, яка використовує альтернативні поставки ядерного палива для спроектованих в Росії реакторів від компанії Westinghouse. В будь-якій іншій країні, яка використовує російські реактори, існує повна монополія на поставки російського палива. Постачання контролює компанія ТВЕЛ. "Енергоатом", ініціювавши процес диверсифікації поставок, відчуває на собі дію російського "чорного" піару", - зазначив він.

За даними Вілсона, підконтрольні Росії ЗМІ поширюють неправдиві новини про американських партнерів "Енергоатому", цитують так званих "експертів", які гучно застерігають нібито про операційні ризики використання ядерного палива компанії Westinghouse, а також ці "експерти" сіють сумніви щодо надійності обладнання і послуг, які продаються неросійськими компаніями.

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"Вони піднімають питання про конструкції централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива, яке будується за технологією американської компанії Holtec і дискредитують її. Будь-яка європейська чи українська компанія, яка конкурує з постачальниками з Російської Федерації, є об'єктом для ворожої пропаганди", - повідомив Вілсон.

Експерт зазначив, що нещодавно під вплив російської пропаганди потрапив контрагент "Енергоатому" - компанія "Імпульс", яка виробляє обладнання для автоматизації процесів на АЕС і задіяна в проектуванні активної зони реакторів Запорізької АЕС (яка отримує паливо Westinghouse). Ця компанія в консорціумах з європейськими підприємствами: французькою Areva, чеської Skoda і словацької VUJE вже виграла 7 тендерів в рамках кредиту ЄБРР і Євратом на модернізацію українських АЕС.

Також жертвою "чорного" піару став провідний світовий виробник турбін - "Турбоатом", оскільки компанія складає конкуренцію російській компанії "Силові машини".

"Низка західних компаній, які активно допомагають Україні знизити залежність від російських енергоносіїв, потрапляють під подібні піар-атаки. Наприклад, чеська компанія Skoda, єдина компанія (окрім "Росатому"), яка може допомогти Україні добудувати два блоки на Хмельницькій АЕС", - написав експерт, додавши, що дане будівництво передбачено в рамках проекту "Енергетичний міст "Україна-ЄС", який дозволить забезпечити Польщу екологічно чистою енергією.

Кажучи про методи російської гібридної війни в інформаційному просторі, прес-служба "Енергоатому" додала, що проект завершення будівництва блоків Хмельницької АЕС конкурує з російським проектом з будівництва АЕС в Білорусі.

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"На сьогоднішній день він конкурує з російськими проектами будівництва АЕС в Білорусі (як писали ЗМІ, в минулому році там під час будівництва обрушився корпус реактора), а також Балтійської АЕС під Санкт-Петербургом. Ці потужності Росія призначала для завоювання європейських ринків електроенергії, і добудова Української АЕС спільно з Чехією і Польщею їй категорично заважає", - відзначили в "Енергоатомі".

Дискредитації піддається і відома в атомній промисловості французька компанія Areva, конкурент "Росатому". В РФ давно розганяється інформація про зривах нею строків будівництва АЕС Olkiluoto 3 і намірами "Росатому" купити контрольний пакет акцій цієї компанії. Українські спостерігачі відзначали, що інформаційний пресинг посилився після того, як український "Енергоатом" підписав з Areva контракт на збагачення урану. Раніше український уран збагачувався на потужностях російського "Росатому".

Останнім часом такі атаки через європейських і українських виробників атомпрому на український "Енергоатом" почастішали. На думку джерел в українському уряді, це пов'язано з тим, що найближчим часом "Енергоатом" планує оголосити терміни впровадження палива Westinghouse на всіх блоках найбільшої в Європі АЕС: Запорізької, у складі якої 6 блоків потужністю 1 мільйон кВт кожен.

"Оскільки низка АЕС російського дизайну східної Європи також розглядають для себе можливість переходу на американське паливо, думаємо, що інформаційна війна Росії з Україною у найближчому часі торкнеться і країни ЄС", - вважають в "Енергоатомі".

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ", "Енергоатом" раніше уклав договір з компанією Westinghouse. Наприклад, у березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок підключено до енергомережі країни. У лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse.

Також раніше повідомлялося про те, що в 2018 році "Енергоатом" планує повністю заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

На початку березня 2017 року "Енергоатом" представив свій проект "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії за 2 напрямками: через відновлення ЛЕП 750 кВ на Жешув, а також з діючої лінії на ПС Альбертірша (Угорщина) після модернізації Західноукраїнської підстанції. Згідно з планами компанії, експорт електроенергії в Польщу і Угорщину планується почати в 2019 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.