Порошенко запропонує РНБО конфісковувати донецьке вугілля, яке завозитиметься як російське

Президент України Петро Порошенко має намір розглянути на Раді національної безпеки та оборони питання про ймовірну конфіскацію донецького вугілля, яке завозитиметься під виглядом російського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко за результатами сьогоднішнього засідання фракції «Блоку Петра Порошенка» за участю глави держави.

«Президент сказав, що на Раду національної безпеки та оборони буде винесено питання про ймовірну конфіскацію того вугілля, яке зараз на захоплених шахтах на окупованих територіях Донбасу в Росію, а звідти під маркою нібито російського вугілля, чи якогось іншого хоче продаватися в Україні», - сказала вона.

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При цьому Луценко пояснила, що кожна марка вугілля, видобутого в кожному окремому регіоні, має свій сертифікат, в якому прописані його властивості.

«Відрізняється вугілля, яке добувається на Донбасі, від вугілля, яке видобувається в інших місцях», - зазначила вона.

Тобто, додала, депутат, проговорюється питання: ви крали у нас, ми у вас конфісковуємо.

В контексті цього Луценко додала, що такий крок планується зробити, щоб припинити махінації.

Як повідомлялося, Росія вивозить з Донбасу понад 10 тисяч тонн вугілля на добу.

15 березня президент Петро Порошенко повідомив, що пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в Російську Федерацію. У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняв, що не має інформації про постачання вугілля з окупованого Донбасу до Росії.