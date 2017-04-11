Нафта дешевшає після оновлення максимумів 7 березня

Світові ціни на нафту вранці у вівторок перейшли до зниження після оновлення максимальних позначок з 7 березня на тлі побоювань з приводу продовження угоди щодо скорочення видобутку "чорного золота" між країнами, що входять і не входять в ОПЕК, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:23 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,07% - до 55,94 долара за барель, раніше вона піднімалася до 56,16 долара, що стало максимумом з 7 березня. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалась на 0,15% - до 53 доларів за барель, раніше вона збільшувалася до 53,15 долара, що також є найвищою позначкою з 7 березня", - йдеться в повідомленні.

Раніше "чорне золото" зростало в ціні, так як інвестори продовжували відігравати новини про призупинення видобутку на найбільшому нафтовому родовищі в Лівії "Шарара" (Sharara). У понеділок ЗМІ повідомляли, що видобуток цьому родовищі припинена через тиждень після її поновлення. У неділю припинив працювати нафтопровід, по якому "чорне золото" транспортувалося з родовища Шарара на НПЗ в місті Ез-Завія.

На думку головного ринкового аналітика CMC Markets Ріка Спунера (Ric Spooner), думку якого наводить газета The Wall Street Journal, фундаментальні фактори на ринку сприяють здешевленню нафти. Він пояснив, що зростання нафтових цін може призвести до збільшення видобутку сланцевої нафти в США. Крім того, запаси нафти в країні знаходяться на рекордно високих позначках.