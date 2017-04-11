Криворізька ТЕС призупинила роботу для накопичення запасів вугілля

Криворізька ТЕС (Дніпропетровська область), яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, тимчасово зупинена для накопичення запасів вугілля, повідомила прес-служба холдингу.

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"Сьогодні вночі зупинено ДТЕК Криворізьку ТЕС. Через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого Криворізька ТЕС не отримує паливо. Станція працювала одним блоком максимально довго, щоб забезпечити теплом 14 тисяч жителів Зеленодольська до закінчення опалювального сезону. Криворізька ТЕС зможе відновити роботу після надходження вугілля", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на складі Криворізької ТЕС залишається близько 30 тисяч тонн вугілля – це обов'язковий необхідний резервний запас палива на випадок позаштатної ситуації в Об'єднаній енергосистемі країни (ОЕС). "По команді диспетчера енергосистеми ТЕС зможе включитися в роботу. Криворізька ТЕС, а також Придніпровська ТЕС компенсують потужність Дніпровського енерговузла під час ремонтів на Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час вимушеної зупинки ТЕС співробітники виконають необхідні ремонти обладнання. Крім того, на Криворізькій ТЕС завершується реконструкція одного з енергоблоків. До середини літа енергетики ДТЕК повинні завершити роботи. В цілому до наступного опалювального сезону на Криворізькій ТЕС будуть готові два оновлених енергоблоку.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2017 року держкомпанія "Центренерго" зупинила роботу Зміївської теплоелектростанції (Харківська область). Раніше, 5 квітня 2017 року держкомпанія зупинила роботу Трипільської ТЕС (Київська область). Крім цього ДТЕК тимчасово зупинив роботу Придніпровської ТЕС (Дніпропетровська область).

Такі зупинки спричинені тим, що Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".