"Нафтогаз" у 2016 році отримав майже 27 мільярдів прибутку

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку. Про це повідомляє прес-служба держхолдингу.

"У 2016 році "Нафтогаз" вперше за останні 5 років отримав чистий прибуток. За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток у розмірі 26,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-служби, 28,7 мільярда гривень прибутку було отримано за рахунок транзиту газу через територію України, 2,4 мільярда гривень склали доходи від участі в капіталі, при цьому 2,9 мільярда гривень досягли збитки у сфері "оптова торгівля газом".

"Компанія отримала збиток за напрямом діяльності "Оптова торгівля газом" в розмірі 2,9 мільярди гривень, що було обумовлено реалізацією газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних зобов'язань", - зазначили в прес-службі, додавши, що ще 1,7 мільярда гривень збитків принесли інші витрати, такі як витрати на ведення судових справ, втрати від курсових різниць, доходи по залишках на рахунках та інші нарахування.

Згідно з повідомленням, у 2015 році збитки від ведення оптової торгівлі газом холдингу склали 42,4 мільярда гривень.

"Зменшення збитків від оптової торгівлі природним газом (2,9 мільярда гривень проти 42,4 мільярда гривень у 2015 році) стало наслідком реформування ринку природного газу. При цьому, порівняно з 2015 роком, доходи від транзиту природного газу в 2016 році зросли на 7,4 мільярда гривень. Це відбулося через збільшення обсягу транзиту на 15,1 мільярда кубометрів (на 22,5%) і девальвації національної валюти", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додали, що "Нафтогаз" планує за результатами минулого року сплатити державі 13,3 мільярда гривень дивідендів (50% від чистого прибутку). При цьому наголошується, що держхолдинг сплатив в минулому році 16,3 мільярда гривень податків.

За даними компанії, істотним ризиком для компанії є затримка в проведенні реформи корпоративного управління "Нафтогазу".

"Кредитні лінії, залучені "Нафтогазом" у міжнародних фінансових організацій, безпосередньо пов'язані з реалізацією реформи корпоративного управління. Будь-які порушення у виконанні затверджених планів можуть призвести до скасування кредитних ліній та вимоги негайного повернення коштів з боку кредиторів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року "Нафтогаз" отримав 25 мільярда гривень чистого збитку, тоді як в 2014 році чистий збиток компанії склав 89,9 мільярда гривень. Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2015 року склала 12,5 мільярда гривень проти 11 мільярдів збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 мільярда гривень, що на 51% більше показника 2014 року.

У січні-вересні 2016 року "Нафтогаз" отримав 25,5 мільярда гривень чистого прибутку, що багато разів перевищило показник за аналогічний період 2015 року.